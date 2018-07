La festa del Redentore a Venezia, il racconto

(Agenzia Vista) Venezia, 15 luglio 2018 Le immagini della festa del Redentore, la tradizionale celebrazione che si tiene a Venezia la terza domenica di luglio, dalla fine della pestilenza nel luglio 1577. In questo anno fu fatta la promessa che il giorno in cui la città si sarebbe liberata dalla peste si sarebbe tenuta una processione fino alla chiesa votiva costruita dal Palladio. La chiesa del Redentore, costruita all'isola della Giudecca è raggiungibile tramite un ponte provvisorio che viene assemblato per l’occasione e che quest’anno è stato inaugurato dalla Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il Sindaco Luigi Brugnaro e il patriarca di Venezia Moraglia. A chiusura dell’evento gli spettacolari fuochi sparati dalle zattere in bacino S.Marco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it