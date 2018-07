(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2018 Papa Francesco Chi non annuncia Gesu' non e' buon cristiano, siamo tutti missionari Papa Francesco durante l'Angelus ha ricordato a tutti i cristiani il dovere di essere missionari: "Nessun cristiano annuncia il Vangelo in proprio ma solo inviato dalla Chiesa che ha ricevuto il mandato del Cristo stesso. E' proprio il battesimo che ci rende missionari. Un battezzato che non senta il bisogno di annunciare il Vangelo, di non annunciare Gesù, non è un buon cristiano". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it