Centrodestra, Toti: "In Liguria al lavoro per casa aperta a tutti"

(Agenzia Vista) Liguria, 16 luglio 2018 La Liguria da 3 anni a questa parte e' un piccolo grande laboratorio. Abbiamo sperimentato una coalizione unita dove altrove non lo era e abbiamo sperimentato un rinnovo della classe dirigente in una regione che non e' stata sempre cosi' aperta ai cambiamenti. Ora lavoriamo per creare una casa in cui tutte le persone che credono nella nostra amministrazione e nel centrodestra possano trovare uno spazio dove poter dare una mano o darci un sostegno con il loro voto". Cosi' il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando della convention del nuovo movimento civico arancione in programma il prossimo 30 luglio a Genova. "E' ovvio che tutti i partiti oggi si interrogano su qual e' il futuro della politica italiana basta vedere la volatilita' del voto nelle elezioni amministrative e politiche degli ultimi 3 anni. Con il governo giallo-verde siamo sicuramente entrati nella cosiddetta Terza Repubblica. Pero' e' ancora tutta da costruire" ha concluso Toti / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev