Cristiano Ronaldo saluta i tifosi che lo chiamano: "Cristiano! Cristiano!"

(Agenzia Vista) Torino, 16 luglio 2018 Tifosi in delirio per l'arrivo di Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium dove ha affrontato le visite mediche prima della conferenza stampa. Cristiano Ronaldo è poi uscito a salutare i tifosi che lo hanno acclamato continuamente chiamandolo per nome: "Cristiano, Cristiano!". _Courtesy Instagram Yoel Russom Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev