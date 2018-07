(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2018 Di Maio Ceta, dobbiamo tutelare agricoltori, non voglio fare entrare il finto parmigiano in Italia "Io sono pronto a collaborare con tutte le istituzioni. Per quanto riguarda Boeri, a fine anno con il rinnovo delle cariche faremo le opportune valutazioni - Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine di un incontro con gli ambasciatori dell'Unione Europea - C'è da dire che questo decreto dignità è avversato da tutti coloro che campavano sulle spalle degli italiani. Siamo pronti ad accettare miglioramenti dal Parlamento, ma sul tema del precariato nessun passo indietro dal Movimento 5 Stelle". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev