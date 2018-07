Georgia, Mattarella incontra Patriarcato Chiesa Ortodossa

(Agenzia Vista) Georgia, 17 luglio 2018 Il Presidente Mattarella in visita in Georgia per rafforzare i legami politico-economici incontra il Patriarcato della Chiesa Ortodossa Georgiana. Si tratta della prima visita di un Presidente della Repubblica italiano nel Paese caucasico. Durante l'incontro Mattarella ha ribadito il legame di amicizia che stringe Italia e Georgia e l'importanza di difendere il diritto di libertà religiosa. Courtesy / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev