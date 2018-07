Parlamentari e giornaliste in campo per ricordare Jo Cox, lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2018 Parlamentari e giornaliste in campo per ricordare Jo Cox, speciale Si è svolta a Roma la terza edizione del Trofeo 'Memorial Jo Cox', la manifestazione sportiva organizzata dal CSI Roma che ha messo di fronte la Nazionale Femminile Parlamentari ad una Rappresentativa di giornaliste.Giunto alla 3ª edizione, il match è dedicato alla memoria della celebre parlamentare inglese Jo Cox, barbaramente assassinata per le sue idee politiche. Nella squadra delle azzurre, le parlamentari che siedono nelle aule sono schierate Anna Ascani, Caterina Bini, Lia Quartapelle, Lorenza Bonaccorsi del Partito Democratico, e Alessandra Ermellino, Laura Paxia, Veronica Giannone, Licatini Caterina del Movimento Cinque Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev