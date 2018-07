Russia, Boccia:"Bene Salvini su sanzioni ma ratificare trattato Canada"

(Agenzia Vista) Milano, 17 luglio 2018 "Credo sia corretto escludere le sanzioni alla Russia perché l'Italia è un paese che vive di export ma, proprio per questo medesimo motivo, va ratificato anche il trattato con il Canada. Oltre che togliere le sanzioni alla Russia, Salvini dovrebbe anche immaginare che il non volere ratificare il trattato con il Canada depotenzia quelle stesse esportazioni di cui Salvini parla in chiave Russia". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine della assemblea annuale di Anima in relazione alla volontà espressa dal vicepremier Matteo Salvini di porre, come extrema ratio, il veto dell'Italia alle sanzioni Ue. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev