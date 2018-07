Tria: "Reddito cittadinanza sostituirà altri strumenti"

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2018 Tria Reddito cittadinanza sostituira' altri strumenti di welfare Il Ministro dell'Economia Tria è stato audito in Senato presso la commissione Finanze. "Le riforme vanno affrontate attraverso una rimodulazione e un cambiamento del sistema di entrate e uscite. Quando mi si dice 'quanto costa?' rispondo che è una domanda mal posta, perché bisogna vedere quale è disegno specifico della norma, ma anche perché il costo di un provvedimento non può essere tutto addizionale ma in parte sostitutivo". Così il ministro Giovanni Tria ha spiegato che si vedrà "il costo differenziale e come introdurlo gradualmente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev