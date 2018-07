(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2018 Zingaretti confisca alla mafia deve significare restituzione ai cittadini Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra il progetto promosso dalla Regione Lazio per garantire la continuità dell’attività calcistica per 600 bambini e ragazzi iscritti alla “Polisportiva Dilettantistica Montespaccato” sequestrata dall’Amministrazione Giudiziaria al sodalizio criminale Gambacurta. Grazie a un accordo sottoscritto da Regione Lazio e il Tribunale di Roma con la collaborazione dell’ IPAB Asilo Savoia e dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità, la Regione Lazio realizza un progetto unico in Italia, un’iniziativa senza precedenti che consentirà, attraverso un‘Istituzione pubblica, la gestione di una società sequestrata alla criminalità organizzata garantendo ai ragazzi del quartiere il diritto al gioco all’insegna della legalità e dei valori dello sport. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev