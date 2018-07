(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2018 Il Pd di Martina riparte da Tor Bella Monaca, speciale Per la prime riunione della segreteriadel Pd dopo l'elezione di Martina come segretario, i vertici dem si sono riuniti presso la 'Libreria le Torri' di Tor Bella Monaca. Alessandra Terza è la proprietaria della libreria, nonchè militante romana del Pd. Il segretario del Pd Maurizio Martina, arrivando alla libreria Le Torri di Tor Bella Monaca per la segreteria del partit, ha dichiarato: "Siamo qui in un quartiere popolare di una grande città e la nostra prima proposta è rivolta al Governo: attui fino in fondo il Piano Periferie che noi abbiamo voluto negli ultimi anni e che consentirà la riqualificazione di tante città, in particolare di grandi città metropolitane". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev