Mattarella arriva all'aeroporto di Baku per la prima visita ufficiale in Azerbaijan

(Agenzia Vista) Baku, 18 luglio 2018 Il Presidente Mattarella arriva a Baku in Azerbaigan dopo essere stato in visita in Georgia. Si tratta della prima visita ufficiale di un Presidente della Repubblica italiano nei due Paesi caucasici coi quali si intende rafforzare i legami di amicizia. Cortesy Youtube- Presidenza della Repubblica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev