Voucher, Di Maio: ''No differenza vedute in governo su agricoltura ''

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2018 Di Maio Voucher no diverse vedute Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in audizione presso le commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera sul decreto Dignità: "Se il tema sono i Voucher per specifiche mansioni nell'agricoltura e nel turismo nel governo non c'e' nessuna differenza Di vedute, se determinati ambiti chiedono la reintroduzione abbiamo solo il dovere Di non provocare abusi e questo dipendera' da comescriveremo o scriverete le norme". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev