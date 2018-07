(Agenzia Vista) Napoli, 19 luglio 2018 Pozzallo de Magistris bambini lasciati sulla nave a 45 gradi per il capriccio di un dittatorello Il sindaco Luigi de Magistris, l'eurodeputata Elly Schlein e Maurizio Landini chiudono la manifestazione Terra Aprite i Porti organizzata per promuovere la cultura della solidarietà e dell'aiuto ai migranti. "Bambini lasciati sulla nave a 45 gradi per il capriccio di un dittatorello" . Queste le parole di de Magistris giunto alla Stazione Marittima. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev