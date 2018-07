Ilva, Calenda risponde a Di Maio: "Dice bugie, se ha il coraggio annulli la gara"

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2018 "Anche oggi hai detto un sacco di balle, la gara non è stata un pasticcio ed è valida, ma se sei convito di questo annullala ma è importante andare nel merito della questione dell'Anac a cui non hai dato tutti i documenti". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda rispondendo a Di Maio in merito alla questione Ilva. _Courtesy Facebook Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev