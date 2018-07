(Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2018 Crimea, Quartapelle (Pd): "Salvini e' andato a Mosca non per Mondiali ma a prendere ordini" Il Partito democratico ha chiesto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di riferire in Parlamento sul viaggio di Matteo Salvini in Russia, in occasione dei Mondiali di calcio. La deputata Lia Quartapelle: "Salvini è andato in Russia per prendere ordini: è tornato e, ligio come uno scolaro, ha ripetuto tutte le notizie della propaganda russa sull'Ucraina e sull'invasione russa in Crimea". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it