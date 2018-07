(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2018 Centri per l impiego Grieco Regioni prosegue confronto con governo La coordinatrice della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, Cristina Grieco: "Abbiamo anche affrontato il tema degli ammortizzatori sociali in deroga chiedendo prima di tutto lo sblocco da parte dell’INPS delle risorse residue. Al centro del confronto anche il tema delle Aree industriali di crisi complessa per le quali occorre prevedere fin da subito nuovi stanziamenti di risorse per questo tipo di intervento. Va poi data soluzione alla problematica delle aziende dell’indotto (servizi di mensa e pulizia) e bisognerà tener conto del consistente fenomeno dei lavoratori che resteranno privi di qualsiasi strumento di sostegno al reddito, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali. Serviranno interventi mirati rivolti a tali categorie che presentano maggiori difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev