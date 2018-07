(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2018 Di Maio nessun contrasto con Tria, serve legge bilancio coraggiosa "Mi aspetto una legge bilancio coraggiosa. Non chiediamo la luna, ma lo stesso trattamento che hanno avuto altri stati membri negli scorsi anni. Con il ministro Tria non c'è nessun contrasto". Così il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio a margine di un incontro con gli ambasciatori del G20 presso l'ambasciata Argentina. "Negli anni non sono stato d'accordo con Marchionne - ha aggiunto - Tuttavia gli attacchi di una certa sinistra sono stati miserabili". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev