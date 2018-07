Marchionne, Di Battista: "Chi insulta porti rispetto per una tragedia"

(Agenzia Vista) Città del Mesico, 23 luglio 2018 "Mi chiedete qualcosa su Marchionne, Rispettare questa fase, sono oscene sia le beatificazioni sia le critiche da parte di coloro che stavano zitti. Portate rispetto per una tragedia umana e non c'è nulla da dire, non è necessario commentare ogni cosa". Lo ha detto l'ex deputato grillino Alessandro Di Battista attraverso una diretta su Facebook. _Courtesy Facebook Di Battista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev