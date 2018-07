(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 Mafia, Salvini: "'Ndrangheta organizzazione più pericolosa e pervasiva" "In questo contesto affermiamo che la 'Ndrangheta è l'organizzazione mafiosa più pericolosa e pervasiva in questo momento". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, in Commissione Affari Costituzionali. fonte WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it