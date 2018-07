Voucher, Di Maio: "Se li reintrodurremmo sarà per tempo limitato, no a liberalizzazione selvaggia"

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 "Sui voucher non deve esserci uno scontro ideologico, io non voglio reintrodurre i voucher per creare sfruttamento, se l'introduzione ci sarà, sarà legata a specifiche mansioni a numeri di dipendenti contenuti per periodi limitati, non esiste liberalizzazione selvaggia sui voucher, stiamo cercando di trovare una norma affinché i furbi non possano farla franca". Lo ha detto ai giornalisti il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a margine del suo intervento al convegno 'Le rinnovabili al centro della transizione energetica' a Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev