L'assessore Frongia a Piazza di Siena: Villa Borghese sarà la nuova cittadella dello Sport

"Abbiamo grandi progetti per il rilancio di Villa Borghese, la immaginiamo come una grande cittadella dello sport ben curata e accessibile a tutti". Così l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, commenta la partnership che vedrà impegnato il Coni, per i prossimi otto anni, nel rilancio di Villa Borghese. L'assessore sulle tribune del concorso ippico di Piazza di Siena ha seguito il "Gran Premio Città di Roma" in rappresentanza del sindaco di Roma, Virginia Raggi