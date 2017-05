Ecco il carosello, gli allievi di Villa Buon Respiro-San Raffaele emozionano Piazza di Siena

Uno spettacolo che ha toccato le corde dell'anima nel profondo. Il Carosello di Villa Buon Respiro-San Raffaele ha emozionato il pubblico di Piazza di Siena. Lo spettacolo, eseguito sia a cavallo che in calesse, prevede figure scandite dalla musica scritta appositamente dal compositore Gabriele Campioni. Le coreografie sono ideate dall'istruttore Mauro Perelli, che sin dagli inizi (1986) ha seguito la nascita e lo sviluppo del maneggio e dell'attività equestre per persone disabili e non solo