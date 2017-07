Sabaudia Film, Matteoni: è il momento di investire nel cinema e nella comunicazione

Dopo essere entrato nel mondo della comunicazione con l'acquisto di "Italian Television" visibile in tutta Italia ed in vari paesi del mondo e della storica testata "Il Giornale d'Italia" oggi on line ma dal prossimo anno anche in cartaceo, ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema l'imprenditore romano Marco Matteoni presente al "SabaudiaFilm.ComMedia". Infatti, ha consegnato il Premio a Ficarra e Picone per il film "L'ora legale" decretato dalla giuria del festival migliore commedia dell'anno.