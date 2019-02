Il Tevere è in piena, ma c'è qualcuno che vigila

Dopo la pioggia continua da fine gennaio a Roma si nutre qualche timore per la piena del Tevere, che si è ormai mangiatio gli argini. Ma non è il caso di allarmarsi troppo. Ecco, guardate, lassù c'è qualcuno che vigila tutto il giorno pronto a lanciare l'allarme se necessario. Aspetta, che con lo zoom lo avviciniamo un po'... Ma sì, è lui tutto d'oro come le sue tasche, il mitico signor B. sulla terrazza di Roberto D'Agostino, il creatore di Dagospia. Lui guarda il Tevere dalla parte del Palazzaccio di Roma, e a fianco un impettito Mao Tse Tung controlla in direzione San Pietro e Vaticano, magari soffiando sull'acqua che esondi proprio lì portandosi via tutto...