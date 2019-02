Roma Nord sembra devastata da un terremoto

Dopo l' ultima pioggia parte di Roma sembra terremotata. La situazione è plasticamente visibile a Roma Nord in via della Balduina dove più che buche si sono aperti dei veri e propri crateri. Ogni volta li tappano con una manciata di catrame che si scioglie ai primi temporali. Una soluzione che non basta più. Per il momento a passare da quelle parti (ma anche in mezza Roma) si rischiano di sicuro le sospensioni di auto e moto. Ma se Virginia Raggi non interviene subito in emergenza, lì qualcuno potrà farsi male seriamente.