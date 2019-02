Aprite subito i cantieri, o qui arriva un golpe

Sono usciti i dati completi di Eurostat sul Pil 2018, e sono drammatici per l'Italia. E' ultima nell'area dell'euro, ultima in tutta Europa, ultima nel mondo occidentale. Negli ultimi 20 anni non c'è neppure mai stata una distanza così marcata in classifica dalla penultima posizione. Inutile stare a discutere oggi di chi sia la responsabilità: il problema è proprio italiano, e non ha alcuna rilevanza il ciclo esterno. E' necessaria una scossa per provare a invertire la tendenza. Non verrà dai provvedimenti in legge di bilancio, perché il reddito di cittadinanza è modesto e quota 100 rischia addirittura di essere depressiva (se non ci sono assunzioni al posto di chi esce, semplicemente si riduce il reddito in mano a chi lavorava e va in pensione anticipata). La sola arma che il governo ha è quella delle opere pubbliche. Invece di paralizzarsi sulla Tav che in ogni caso anche se abbandonata non darà risorse per fare altro e causerà nuovi guai, bisogna aprire subito cantieri con le risorse accantonate per la spesa in conto capitale. E' la sola arma che il governo ha per fare girare il Pil. Ed è l'unico scudo al golpe strisciante in corso, perché su questa strada i mercati ancora una volta proveranno a buttare giù l'inquilino di palazzo Chigi, Giuseppe Conte.