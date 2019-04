Ecco il più famoso vigile della Raggi

E' il vigile urbano più famoso di Roma, anche se ben pochi romani lo conoscono sotto questo aspetto. Eccolo qui in divisa d'ordinanza a raccontare il suo rapporto con il sindaco della città, Virginia Raggi e che cosa accade quando lo vedono operativo in divisa da pizzardone. Giancarlo Magalli spiega però che non si scompongono più di tanto perfino quando lo vedono dirigere il traffico dalla pedana di piazza Venezia. I romani passano e non si straniscono: "Ciao Magà...", lo apostrofano come fosse la cosa più normale del mondo. Il popolare autopre e conduttore tv però non ha quella divisa per esigenze di copione o di scena: per anni ha fatto il vigile urbano volontario, andando di pattuglia due notti alla settimana. E ha tutto il diritto ancora oggi di sfoggiare quella divisa (però è dal cuore tenero, e non fa multe...)