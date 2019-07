Per la gente normale spesso l'arte contemporanea non è arte. E anche se venduta a 500 mila euor a scatoletta la provocatoria opera d'arte di Piero Manzoni, "Merda d'artista" non viene percepita come tale. Ecco a modo suo Vittorio Sgarbi fare un test sull'arte contemporanea in diretta a Polignano a mare, durante la rassegna del Libro possibile. E concluderne che quel genere- la merda- fa impazzire solo i ricchi, mentre la gente comune si chiede: "mi stanno prendendo in giro?".