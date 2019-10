Al termine della menifestazione "Orgoglio italiano" di piazza San Giovanni Matteo Salvini come sempre fa si è concesso ai fan sotto il palco per una serie infinita di selfie. A forza di andare avanti e indietro e imbracciare telefonini di chi spesso non sapeva manco scattare la foto, il leader della Lega è andato avanti quasi due ore. Poi sfinito è andato dietro al palco. Dove tutta la gente del suo staff aveva una sola richiesta per lui: un selfie-ricordo della giornata. Ad attenderlo con grande pazienza c'era la fidanzata Francesca con il cronista de Il Tempo. Entrambi a chiedergli uno scatto più privato... Ma a quello lui si è proprio negato...