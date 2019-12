Cesare Lombroso era un genio, l'ho capito guardando le foto dei capi del fondo Salva Stati. Parola del leader della Lega Matteo Salvini. Che ha confessato di essersi andato a vedere sul sito del MES le foto del tedesco Klaus Regling, che guida il fondo e degli altri sei membri- nessuno dei quali italiano- che lo affiancano nel prendere le principali decisioni. "Sono andato a vedermi le facce di questi sette", ha spiegato Salvini, "non per cattiveria, ma per capire a chi sto dando in mano il futuro di mio figlio e i miei risparmi sul conto corrente, perché è giusto vederli. E la fisiognomica dice molto...". Secondo il leader della Lega che continua a insistere per bloccare il Mes, "Noi italiani forse potremmo ricevere soldi dal Mes qualora ne avessimo bisogno. Ma essendo un paese a rischio prima di riceverli dovremmo ingoiare la medicina che ci viene indicata dal Mes che- non occorre uno scienziato per intuirlo- saranno o tagli o patrimoniale. Quindi noi metteremmo lì dei soldi presi a prestito per avere una parte dei quali noi dovremmo tassare coloro che ci hanno dato quei soldi. Cioè veramente è il masochismo elevato a potenza..."