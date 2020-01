Italia viva ha fatto il diavolo a quattro per averla a Sanremo, ma lei disse cose terribili sul loro leader nel 2015. Matteo Renzi evidentemente ha perdonato con generosità Rula Jebreal, fino a garantirle con il suo pressing l'ospitata nella serata più vista della tv italiana. Perché sono stati proprio i renziani a lanciare la polemica sul presunto scandalo della sua esclusione dal Festival. Ma lei, da sempre in polemica con i leader politici nazionali e un po' con la maggioranza degli italiani, ridicolizzò Renzi qualche anno fa facendo la felicità di Michele Santoro. Arrivò a dire che aveva fatto una figuraccia internazionale a New York da premier portandosi dietro la claque e fulminandolo così: "è sembrato un dittatore egiziano...". Contento lui...