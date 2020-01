Ecco perché il senatore grillino più moderato, la faccia più tranquilla del Movimento ha tirato fuori unghie e denti. Lo spiega proprio Ettore Licheri, un passato da avvocato di grido, collaboratore dellam procura Fgci, ora in politica con il M5s: "Ho dovuto cambiare toni", scherza con Il Tempo dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico, "perché a un certo punto mi sembrava che fossimo L'Anonima alcolisti". E allora è arrivato il momento della sveglia, e proprio Licheri è ogni giorno in prima fila con polemiche graffianti e video aggressivi: "Ogni momento richiede la sua marcia, esattamente come accade su un'auto quando si viaggia. Ci sono giorni in cui andare a marce basse e a velocità ridotta, ma anche quelli in cui bisogna accellerare e mettere la quinta...". Quale poi funzioni meglio è però difficile dirlo...