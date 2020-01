Se c'è un contrasto fra alleati di governo, chi comanda fra i grillini? Stefano Patuanelli o Vito Crimi? "Boh". Non l'ha capito il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, che è anche uno degli esponenti storici del M5s, difficile sappiano dare la risposta iscritti e militanti. Eppure a Giuseppe Conte quella indicazione potrebbe servire, visto che di liti in maggioranza ce ne sono quotidianamente ed è necessario sapere quali siano i margini di trattativa del partito di maggioranza relativa. Tofalo però confessa di non essere stato presente al Tempio di Adriano la sera dell'addio di Luigi Di Maio, perché si trovava all'estero e ha seguito il discorso sui social in compagnia del ministro Riccardo Fraccaro che era impegnato con lui. Tofalo non ha colto se la responsabilità di prendere le decisioni più importanti spetti a Crimi o Patuanelli. Ma per non sbagliarsi tesse le lodi di entrambi. E già che fa i complimenti pure a Di Maio per il discorso del commiato...