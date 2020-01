Appena Mike Pence ha visto Giuseppe Conte da un'auto bunker di scorta è sceso un marines Usa. Missione pizza al taglio. E per fortuna del Rambo seduto sulla vettura più blindata della impressionante scorta che ha accompagnato il vicepresidente Usa a Roma, di fronte a palazzo Chigi c'era la pizzeria che gli serviva. Così mentre Pence ascoltava gli inni nazionali con il premier italiano, Rambo è sceso giù dall'auto che serve come rifugio in caso di eventuali attacchi chimici ed è corso a comprare un cartone di pizza che poi ha diviso con i suoi colleghi all'interno del bunker. Il made in Italy evidentemente tira anche fra i marines e quel Rambo di fronte a palazzo Chigi è sembrato sentirsi proprio a casa. Tanto è che consumato il fiero pasto il soldatone si è presentato davanti agli usceri attoniti al grosso portone di palazzo Wedekind: "Excuse me, the toilet?". Era la sede di rappresentanza dell'Inps, ed evidentemente Rambo conosceva bene anche lo stato della previdenza italiana...