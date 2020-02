C'è un audio che infiamma la politica. Un audio di Rocco Casalino. Dall'altra parte c'ero io, Franco Bechis. Era giovedì 13 febbraio, appena finito il consiglio dei ministri e al culmine dello scontro a distanza fra Giuseppe Conte e Matteo Renzi ho inviato un messaggio whatsapp scherzoso al portavoce del premier per dirgli che se fosse restato senza lavoro, al massimo potevo offrirgli collaborazione a Il Tempo per non farlo morire di fame. Casalino ha risposto, come potete sentire: "Amore, ci sarà un Conte ter, stai tranquillo". Questo è quel che è avvenuto. Senza attribuirlo a Casalino, ma a "uomini vicini al premier" per altro avevo già pubblicato questa frase (senza "amore") oggi su il sito de Il Tempo nel link che potete trovare qui sotto