La parola che campeggia davanti a ogni farmacia e parafarmacia e' "Esaurita". Vale anche per il gel, ma l'assenza più drammatica riguarda le mascherine. Perché a Roma e in gran parte del Lazio iniziano a scarseggiare anche negli ospedali, come ogni giorno ci stanno segnalando preoccupati per la propria salute medici e infermieri. E' incredibile che la protezione civile si sia fatta cogliere così impreparata alla emergenza, tanto più se si considera che i provvedimenti del governo le rendono obbligatorie anche per chi somministra generi alimentari e può restare aperto mentre tutto il resto della città chiude. Molti negozi alimentari a Roma però hanno affisso all'esterno un cartello per chiedere alla clientela di indossare la mascherina prima di entrare a comprare. Ma come fanno se non ci sono? Semplice: riutilizzano per giorni e giorni quelle che sono riusciti a trovare e che sono usa e getta con impiego massimo di otto ore. Ovvio che così non proteggeranno nè chi le indossa, nè chi sarà davanti a loro.