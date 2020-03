Il brivido è venuto a qualche toscano, che nei giorni scorsi ha visto le inattese manovre di mezzi blindati dell'esercito nelle campagne e perfino nelle strade dei piccoli paesi della Regione. I sindaci dei comuni interessati che nessuno aveva preavvisato si sono subito chiamati, e sono stati tranquillizzati dai generali che hanno spiegato come fosse in corso una sorta di esercitazione-prova per eventuali emergenze, cercando di capire le vie di scorrimento alternative e il funzionamento dei ponti-radio. Non che sia così tranquillizzante, perché i ponti radio a che potrebbero nelle campagne toscane? A qualcuno è venuto un brivido, perché è evidente come in questo momento con il Parlamento semi-chiuso, i palazzi del potere quasi disabitati e i cittadini in gran parte atterriti, il rischio di un colpo di Stato non è proprio così da fantapolitica. Però l'Italia è pur sempre la stessa, e per scrollarsi di dosso quel brivido basta andare a rivedersi un passaggio-chiave del primo film famoso di Nanni Moretti, Ecce Bombo. Quello della telefonata alla radio privata proprio sul golpe e i carriarmati che non passano sotto le gallerie delle autostrade. Lo aveva assicurato un amico etiope...