Litigano pure fra di loro, come nella canzone di Edoardo Bennato dei "dotti, medici e sapienti". Botte da orbi su "questo virus è una banale influenza" e tutta questa agitazione è fuori luogo (copyright Maria Rita Gismondo del Sacco), a chi ha insultato (e aveva ragione) la signora per questo. O chi ha una teoria sui contagi e chi ne ha un'altra diametralmente opposta. Chi sperimenta farmaci per provarci e chi invece lo sfotte sostenendo che così si perde solo tempo illudendo pazienti e famiglie. Grandi esperti i virologi, ma a mettere insieme le loro analisi e dichiarazioni sembra di sentire le discussioni da bar il lunedì mattina sulle partite di calcio dell'ultimo fine settimana (sì, giuro, un tempo si giocavano). Di sicuro in queste lunghe settimane la loro conoscenza non deve essersi accresciuta molto: passano le giornate intere in collegamenti tv ad ogni ora e ogni trasmissione ha il suo virologo di fiducia. Chissà se trovano ancora un quarto d'ora per il loro vero lavoro. Comunque ecco qui un video quasi muto. Bastano le immagini e le parole della celebre canzone di Bennato che non ha bisogno proprio di sottolineature...