Una classe dirigente di folli-la stessa che festeggia la fregatura che ci ha tirato dalla Ue- sta sprecando soldi pubblici ora. L'Italia è stata umiliata nell'Eurogruppo da tedeschi e olandesi, altro che eurobond di cui ciancia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme ai suoi ministri. Potrà chiedere i soldi al Mes senza mettere la testa nel cappio solo per comprare respiratori dalla Germania. Ci mancava che aggiungessero: "e mascherine dall'Olanda" e l'umiliazione sarebbe stata completa. Pace, come per altro continua a ripetere il premier, ce la caveremo da soli. Già, ma perché allora non inizia a cavarsela da solo e continua a fare melina riempendo gli italiani di promesse bugiarde e non facendo arrivare a nessuno in un mese un aiuto economico? Perché si continua a perdere tempo e fin qui non è stata fatta nemmeno un'asta straordinaria di titoli di Stato, visto che la Bce ha assicurato un suo intervento? I soldi non vengono dati perché non ci sono, e invece di perdere tempo in trattative infinite con chi ti dileggia, sarebbe urgente trovarli. Soprattutto non buttare via i pochi che hai. Non volevo quasi crederci la settimana scorsa quando ho visto il Parlamento approvare la riduzione del cuneo fiscale da luglio in poi, perfino con l'astensione della opposizione. Erano 3 miliardi di euro che sarebbero serviti come il pane ora, e invece per un'operazione di pura propaganda hanno pensato di dare uno sconto per altro a gente che grazie all'immobilismo del governo rischia di non avere a luglio nè un lavoro nè uno stipendio.

E perché non è stata interrotta pure quota 100? Ci sarebbero stati altri soldi preziosi da usare per l'emergenza. Avessimo avuto un vero leader, avrebbe parlato agli italiani dicendo che questi punti programmatici erano stati promessi in un'altra era e in un altro mondo. Ma adesso serve affrontare il dramma che non avevamo previsto. Avrebbero capito gli italiani. Ma purtroppo non abbiamo leader politici, e così buttano via irresponsabilmente i soldi pubblici senza manco pensarci...