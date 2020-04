Promessa da marinaio del ministro dell'Economia, che ora nel Def svela come i disoccupati per coronavirus invece saranno tantissimi. Era stato proprio Roberto Gualtieri a metà marzo in una conferenza stampa ancora al fianco del premier Giuseppe Conte ad assicurare che "nessuno perderà il posto per colpa del coronavirus". Ipotesi che fin dall'inizio era apparsa un po' azzardata, visto l'impatto del virus sulla economia italiana. Ma quello stesso giorno proprio Conte mandava alla Ue un documento in cui ipotizzava una perdita del Pil italiano dell'uno per cento a fine 2020, dimostrando di non avere capito proprio quanto stava accadendo. Ora si capisce che l'affermazione era una vera e propria bugia perché la stessa identica fonte- il ministro dell'Economia- scrive nel Def che la disoccupazione che a fine febbraio 2020 era al 9,7% salirà quest'anno all'11,6%. Calcolatrice alla mano significa che perderanno (e stanno già perdendo) il posto di lavoro più di 492 mila italiani in pochi mesi. Una strage di posti di lavoro, perché è se come se lo perdessero all'improvviso quasi tutti gli abitanti di Genova...