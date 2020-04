Il deputato cresciuto fra i radicali ha letto il Vangelo davanti a una chiesa chiusa dai dpcm del governo. Un gesto semplice: Roberto Giachetti non ha voluto fare comizi nè aggiungere parole inutili. Bastava quella sorta di disobbedienza civile a disposizioni che sono in evidente contrasto con i principi costituzionali sulla libertà di culto come su tutte le libertà individuali. Qualche minuto di semplice lettura di alcuni passi evangelici che diventano rottura di una incredibile ipnosi collettiva originata da una paura- quella che ogni regime nella storia ha sfruttato per sopprimere le libertà individuali- più o meno giustificata dal coronavirus. La lettura è avvenuta davanti alla chiesa di San Silvestro nell'omonima piazza di Roma, nota per essere la "chiesa degli inglesi" e luogo caro ai cristiani perché in una cappellina c'è una preziosa reliquia del capo di San Giovanni Battista. E ha fatto impressione il fatto che la porticina di quella chiesa si sia aperta alle sue spalle quasi impaurita e sorpresa di ascoltare di nuovo quelle parole mentre Giachetti (che oggi milita in Italia Viva) leggeva le parole di San Luca evangelista...