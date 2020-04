Mancava al fianco di Giuseppe Conte il suo portavoce, Rocco Casalino durante il tour nel Nord Italia, a Genova, Piacenza, Lodi e Cremona. L'assenza non è sfuggita a chi era abituato a vederlo sempre al fianco del premier che si è sottoposto a un vero e proprio tour de force (dal giro in Lombardia è tornato a Roma alle 4 del mattino, ha dormito tre ore e poi è subito ripartito per Genova per l'inaugurazione del nuovo ponte). Il giallo di quella assenza si è chiarito casualmente in piazza del Pantheon, dove un gruppo di parlamentari era in coda per acquistare qualche genere alimentare nella sola bottega aperta. Mentre scherzava sulla voragine lì aperta il senatore M5s Alberto Airola, ecco sbucare un inedito Casalino "casalingo". Quasi irriconoscibile dietro una robusta mascherina, in tuta da ginnastica e borse della spesa in mano. Il portavoce (che ha una paura spropositata del contagio), ha preferito non allontanarsi da Roma per non rischiare durante il viaggio e ha pensato alle vicende domestiche. Meglio- ha sottolineato il cronista de Il Tempo, "che così non combini nessun guaio". Lui ha sorriso, ma si è sottratto rapidamente alla telecamera accesa (e non nascosta): "ho la mia privacy, non violatela...". E allora lo abbiamo lasciato andare per la sua strada...