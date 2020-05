Si vede benissimo mentre il sole cala sui palazzi e i monumenti della capitale e silenzia anche quel poco di ripresa della cita che c'è. Luna magica in queste sere su Roma, lì a coccolare chi porta a passeggio il cane e chi prima di cena è tornato a fare in tranquillità una corsetta anche nelle vie del centro, grazie a quel pizzico di libertà in più che si può godere il 5 maggio. Tutti con gli occhi all'insù, perché questa luna che si staglia in cielo potente davvero non si può perdere. Un piccolo regalo di fascino e poesia che prova a catturare anche l'obiettivo della macchina fotografica in tempi segnati da tanto dolore e paura