Ecco Pau Lopez. Visite e firma per il nuovo portiere della Roma

Pau Lopez è un nuovo giocatore della Roma. Il portiere spagnolo è sbarcato alle 11.47 a Fiumicino con il volo IB5027 proveniente da Barcellona ed ha iniziato la sua nuova avventura italiana accolto da qualche tifoso giallorosso a cui si è concesso per foto e selfie. “Sono molto felice di essere arrivato qui alla Roma” la breve dichiarazione rilasciata dall’estremo difensore, che ora svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, poi firmerà il contratto nella sede di viale Tolstoj ed infine si recherà a Trigoria per conoscere Fonseca e il centro sportivo Bernardini.

In serata sarà ufficializzato il suo acquisto, mentre questa mattina è arrivato il comunicato della cessione di El Shaarawy allo Shanghai Shenhua: “L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo, allo Shanghai Greenland Shenhua FC, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stephan El Shaarawy, a fronte di un corrispettivo fisso di 16 milioni di euro”. Durante l’atterraggio di Lopez, per il quale Petrachi ha speso 23 milioni di euro oltre alla rinuncia sul 50% della futura rivendita di Sanabria, a Villa Stuart i nazionali hanno sostenuto le visite mediche d’idoneità. Regolarmente presenti Dzeko, che ha dribblato le domande dei tifosi sul probabile addio, e Nzonzi, ultimo giocatore giunto nella clinica di via Trionfale.