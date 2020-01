Silenzio e testa bassa, Alessandro Florenzi sbarca a Valencia

Alessandro Florenzi saluta la Roma. L'ormai ex capitano giallorosso è sbarcato poco prima delle 10 di questa mattina a Valencia in compagnia del suo agente, Alessandro Lucci, e della moglie Ilenia. L'esterno destro si trasferisce in Spagna con la formula del prestito secco per sei mesi, con l'ingaggio che sarà interamente a carico del Valencia.

Florenzi, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni prima di partire da Fiumicino, svolgerà ora le visite mediche e firmerà poi il contratto. Nel pomeriggio è previsto il primo allenamento e poi la presentazione, che può slittare anche a domani mattina.