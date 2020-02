Al ristorante c'è Francesco Totti, cosa si inventano al tavolo vicino

Metti una sera a cena con... Francesco Totti. L'ex capitano della Roma è stato paparazzato a sua insaputa in un ristorante della Capitale: gli avventori di un tavolo vicino, infatti, non hanno resistito alla tentazione di girare un video finito poi su TikTok. Grazie a un po' di circospezione e allo zoom del telefonino Totti non si è accorto di nulla.