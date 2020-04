Totti confessa: non ho mai visto Roma. Mi riconoscono pure con la mascherina...

Francesco Totti confessa a Luca Toni gli effetti collaterali di essere una leggenda giallorossa. "Non ho mai visto Roma. Non è una cavolata, non posso neanche fare una passeggiata" senza provocare l'inevitabile assalto dei fan e dei tifosi. Durante una diretta Instagram Toni non si capacita di come l'ex collega non possa neanche mettere il naso fuori di casa. E in tempo di lockdown ipotizza una possibile contromisura: "Mettiti la mascherina, no?". Ma Totti spiega con una battuta: "Mi riconoscerebbero anche con il casco... Se i tifosi vengono davanti a casa mia? Pure dietro! Non scavalcano solo perché il cancello...".