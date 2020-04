Francesco Totti gela i tifosi della Roma: Zaniolo? Ecco chi è il più forte

La risposta di Francesco Totti a Luca Toni è una doccia fredda per i tifosi della Roma. I due sono impegnati in una divertente diretta Instagram quando l'ex Roma, Fiorentina e Bayern Monaco chiede all'ex capitano giallorosso: "Chi è il tuo erede? Chi è il più forte numero 10 che gioca oggi?". I fan che seguono sui social, soprattutto tifosi della Roma, sperano nella risposta di cuore, scrivono e implorano in bacheca: "Zaniolo, Zaniolo!". Ma Totti li gela: "Il più forte 10 oggi? Paulo Dybala..."