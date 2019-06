Votazioni record per la sblocca cantieri alla Camera, nonostante le divisioni che pure c'erano sul testo. E a vedere l'esodo biblico di giovedì pomeriggio dall'ingresso principale di Montecitorio, si capisce il perché: quella legge era anche una sblocca week end dei parlamentari. Che dato il loro voto ad articoli e ordini del giorno si sono precipitati a recuperare zaino e trolley per correre a casa a risposarsi e difendersi dal gran caldo in arrivo, magari in riva al mare. Passano le legislature e le maggioranze nel palazzo, ma non quella abitudine non proprio onorevole della settimana corta. Anzi cortissima: i più sono in servizio solo da martedì mattina a giovedì pomeriggio...